Тренерский штаб «Барселоны» акцентирует внимание на отдыхе и восстановлении игроков.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

Mundo Deportivo сообщает, что в этом сезоне клуб пригласил специалиста по сну. Его задача — помочь футболистам эффективно восстанавливаться после интенсивных нагрузок.

Специалист по сну особенно важен из-за смены часовых поясов на предсезонных сборах и ранних утренних возвращений с выездных матчей. Нарушения режима дня могут вызвать стресс, тревогу и выгорание.

Также команда уделяет большое внимание питанию игроков. Завтрак организуется на базе, а футболисты могут приносить еду с собой на тренировки.