Завершились два матча 1/4 финала Кубка Испании.
В одной из встреч «Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Алавесом» (3:2).
У хозяев голы записали на свой счет Абде Реббаш на 8-й минуте и Тони Мартинес на 29-й минуте с пенальти.
В составе «Реал Сосьедад» отличились Микель Оярсабаль на 15-й минуте, Гонсалу Гедеш на 76-й минуте и Орри Оускарссон на 80-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:3Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Абде Реббах 8' 1:1 Микель Оярсабаль 15' 2:1 Тони Мартинес 29' пен. 2:2 Гонсалу Гуэдеш 76' 2:3 Орри Оускарссон 80'
Алавес: Рауль Фернандес, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко (Хон Гуриди 90'), Виктор Парада, Калебе, Денис Суарес (Карлос Аленья 84'), Андер Гевара, Абде Реббах (Angel Hidalgo 84'), Тони Мартинес, Aitor Manas (Лукас Бое 71')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Орри Оускарссон 74'), Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру (Лука Сучич 59'), Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш (Игор Субельдия 90'), Брайс Мендес (Daniel Diaz Gandara 74'), Серхио Гомес, Беньят Туррьентес, Карлос Солер (Альваро Одриосола 59')
Жёлтые карточки: Андер Гевара 75', Лукас Бое 83', Пабло Ибаньес 90+8' — Беньят Туррьентес 28', Гонсалу Гуэдеш 37', Айэн Муньос 45+1', Дуйе Чалета-Цар 66'
«Атлетик» вырвал победу у «Валенсии» со счетом 2:1.
На 20-й минуте игрок хозяев Умар Садик забил гол в свои ворота.
«Валенсии» удалось сравнять счет на 35-й минуте благодаря голу все того же Умара Садика.
«Атлетик» снова вышел вперед на 90+6-й минуте, отличился Иньяки Уильямс.
По итогам противостояний «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в полуфинале Кубка Испании, а «Алавес» и «Валенсия» завершили свое выступление на турнире.