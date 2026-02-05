Завершились два матча 1/4 финала Кубка Испании.

Микель Оярсабаль — игрок «Реал Сосьедад» globallookpress.com

В одной из встреч «Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Алавесом» (3:2).

У хозяев голы записали на свой счет Абде Реббаш на 8-й минуте и Тони Мартинес на 29-й минуте с пенальти.

В составе «Реал Сосьедад» отличились Микель Оярсабаль на 15-й минуте, Гонсалу Гедеш на 76-й минуте и Орри Оускарссон на 80-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 2:3 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1:0 Абде Реббах 8' 1:1 Микель Оярсабаль 15' 2:1 Тони Мартинес 29' пен. 2:2 Гонсалу Гуэдеш 76' 2:3 Орри Оускарссон 80' Алавес: Рауль Фернандес, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко ( Хон Гуриди 90' ), Виктор Парада, Калебе, Денис Суарес ( Карлос Аленья 84' ), Андер Гевара, Абде Реббах ( Angel Hidalgo 84' ), Тони Мартинес, Aitor Manas ( Лукас Бое 71' ) Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос ( Орри Оускарссон 74' ), Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру ( Лука Сучич 59' ), Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш ( Игор Субельдия 90' ), Брайс Мендес ( Daniel Diaz Gandara 74' ), Серхио Гомес, Беньят Туррьентес, Карлос Солер ( Альваро Одриосола 59' ) Жёлтые карточки: Андер Гевара 75', Лукас Бое 83', Пабло Ибаньес 90+8' — Беньят Туррьентес 28', Гонсалу Гуэдеш 37', Айэн Муньос 45+1', Дуйе Чалета-Цар 66'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 1 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 17 Фолы 18

«Атлетик» вырвал победу у «Валенсии» со счетом 2:1.

На 20-й минуте игрок хозяев Умар Садик забил гол в свои ворота.

«Валенсии» удалось сравнять счет на 35-й минуте благодаря голу все того же Умара Садика.

«Атлетик» снова вышел вперед на 90+6-й минуте, отличился Иньяки Уильямс.

По итогам противостояний «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в полуфинале Кубка Испании, а «Алавес» и «Валенсия» завершили свое выступление на турнире.