Кто выиграет баскскую дуэль за полуфинал?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.08

4 февраля в четвертьфинале Кубка Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 23:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» уже прошел четыре стадии Кубка Испании, в которых обыграл «Португалете» (3:0), «Депортиво Гечо» (7:0), «Севилью» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:0).

Команда по итогам 22-х туров Ла Лиги занимает 10-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального чемпионата баскский клуб на чужой арене одержал победу над «Эспаньолом» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив также набрал три пункта, когда теперь в домашних стенах сумел обыграть «Бетис» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Коски и Суарес, по решению тренера — Диас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» проиграл три раза при одном поражении.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно на своем поле, тем не менее, добиться такой задачи им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Карлос Висенте — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с пятью голами.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» также прошел четыре стадии Кубка Испании текущего сезона, в которых обыграл «Негрейру» (3:0) и «Реус» (2:0), «Эльденсе» (2:1) и «Осасуну» (3:2).

Команда после 22-х поединков Ла Лиги занимает восьмую строчку с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два очка от ближайшего преследователя — «Осасуны».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства коллектив на выезде в дерби сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1).

Перед этим в предыдущем поединке испанского чемпионата баскский клуб уже в домашних стенах одержал победу над «Сельтой» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Барренчеа, Кубо, Марреро, Руперес и Захарян, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» выиграл четыре раза, включая неосновное время, и ни разу не проиграл в восьми последних матчах.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу в противостоянии, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Микель Готи и Беньят Туррьентес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

в трех из четырех последних матчей «Алавес» выиграл

в девяти последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.00, победа «Алавеса» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в девяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45