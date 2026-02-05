В Абу-Даби (ОАЭ) прошел контрольный матч между российским «Акроном» и командой «Юнайтед Спорт» из ОАЭ. Победу со счетом 7:0 одержал «Акрон».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Артем Дзюба, Максим Кузьмин, Максим Болдырев (с пенальти), Дмитрий Пестряков, Солтмурад Бакаев, Семен Зеленов и Арсений Дмитриев.
На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, имея в своём активе 21 очко после 18 матчей. «Юнайтед Спорт» выступает в третьем дивизионе чемпионата ОАЭ.