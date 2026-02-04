Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала Кубка Испании против «Бетиса».

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Во время анализа и обсуждений с игроками может возникнуть идея, например, отбирать у них мяч и не давать им атаковать на контратаках и заставлять их обороняться глубоко, но это всего лишь предположения.

Мы должны быть готовы к различным планам, которые могут измениться, потому что матч будет сложным и напряженным против команды, которая играет в хороший футбол», — приводит слова Симеоне AS.

Матч между «Бетисом» и «Атлетико» состоится завтра, 5-го февраля в 23:00 по мск.