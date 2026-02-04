4 февраля в Манчестере состоится второй полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Команды начнут в 23:00 мск.

В прошлый раз «Ман Сити» стал победителем, выиграв на «Сент-Джеймс Парк» 2:0. «Ньюкаслу» придется быть активнее идти вперед и попытаться воспользоваться проблемами «горожан» в обороне.

Однако и у «сорок» своих проблем хватает. Это показали последние поединки команды в АПЛ. Коллектив Эдди Хау проиграл «Астон Вилле» и «Ливерпулю», хотя и смог добыть ничью с ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Ман Сити» явно не собирается прерывать свою беспроигрышную серию. После двух побед и одной ничьи команда Хосепа Гвардиолы будет явно настроена на продолжение светлой полосы. Смогут ли гости переломить ход противостояния?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.95.

Котировки букмекеров: 1.90 и 3.90 на победу команд в матче, 1.03 и 12.0 на их выход в финал.

Прогноз ИИ: он считает, что «Ман Сити» и «Ньюкасл» закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.