4 февраля в Манчестере состоится второй полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Команды начнут в 23:00 мск.
В прошлый раз «Ман Сити» стал победителем, выиграв на «Сент-Джеймс Парк» 2:0. «Ньюкаслу» придется быть активнее идти вперед и попытаться воспользоваться проблемами «горожан» в обороне.
Однако и у «сорок» своих проблем хватает. Это показали последние поединки команды в АПЛ. Коллектив Эдди Хау проиграл «Астон Вилле» и «Ливерпулю», хотя и смог добыть ничью с ПСЖ в Лиге чемпионов.
«Ман Сити» явно не собирается прерывать свою беспроигрышную серию. После двух побед и одной ничьи команда Хосепа Гвардиолы будет явно настроена на продолжение светлой полосы. Смогут ли гости переломить ход противостояния?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.95.
- Котировки букмекеров: 1.90 и 3.90 на победу команд в матче, 1.03 и 12.0 на их выход в финал.
- Прогноз ИИ: он считает, что «Ман Сити» и «Ньюкасл» закончат нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.