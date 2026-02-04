4 февраля на «Парк Олимпик Лион» состоится матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лавалем». Старт поединка в 22:30 мск.

До сих пор «Лаваль» не встречал в турнире более серьезного соперника, чем «Лион». Гостям откровенно не повезло со жребием. «Лион» находится в отличной форме. Хозяева выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах, что еще больше снижает шансы «Лаваля» на дальнейшее участие в этом розыгрыше Кубка Франции.

«Лион» имеет высокий процент домашних побед в этом сезоне. За все время команда Пауло Фонсеки оступилась лишь трижды. В последних матчах она обыграла ПАОК (4:2) и «Лилль» (1:0). Продолжится ли победная серия «ткачей»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Котировки букмекеров: 12.3 и 13.00 на победу команд в матче, 1.13 и 6.06 на их проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ: победа «Лиона» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Лаваль» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.