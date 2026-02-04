Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост предстоящим летом. Об этом сообщает BBC.
Стало известно, что в клубе возникла «ощутимая неопределенность» в отношении будущего Гвардиолы. Руководство «Манчестер Сити» может решить не продлевать контракт со специалистом после окончания нынешнего сезона.
Действующее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до лета 2027-го года.
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице английской Премьер-лиги с 47-ю очками в активе после 24-х туров.