Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост предстоящим летом. Об этом сообщает BBC.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Стало известно, что в клубе возникла «ощутимая неопределенность» в отношении будущего Гвардиолы. Руководство «Манчестер Сити» может решить не продлевать контракт со специалистом после окончания нынешнего сезона.

Действующее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до лета 2027-го года.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице английской Премьер-лиги с 47-ю очками в активе после 24-х туров.