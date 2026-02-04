Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович рассказал о своем возвращении в белградский клуб.

Страхинья Эракович globallookpress.com

«Впечатления феноменальные, я очень рад снова надеть красно‑белую майку. Я люблю "Црвену Звезду" и всегда хочу играть за нее. Безусловно, на мое возвращение повлиял Деян Станкович. Впереди много испытаний, отличных матчей, надеюсь, что мы достигнем всех наших целей», — цитирует Эраковича пресс‑служба сербской команды.

Сербский футболист перешел в белградский клуб на правах аренды из «Зенита». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.