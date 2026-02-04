В матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» в гостях справилась с «Альбасете» со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 39-й минуте, а его автором стал Ламин Ямаль. На 56-й минуте точный удар Рональда Араухо упрочил преимущество каталонцев. «Альбасете» смог отыграть один мяч усилиями Хавьера Морено на 87-й минуте, но на большее хозяев не хватило.

Результат матча

Альбасете Альбасете 0:2 Барселона Барселона

0:1 Ламин Ямаль 39' 0:2 Рональд Араухо 56'

Альбасете: Рауль Лисоаин, Лоренсо Агуадо ( Франсиско Гамес 74' ), Карлос Нева ( Хесус Вальехо 32' ), Агус Медина, Антонио Пуэртас, Javier Moreno Arrones Gil, Javier Villar del Fraile, Daniel Bernabeu, Hugo Martinez Gonzalez, Ale Melendez, Pacheco Ruiz

Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Рональд Араухо ( Жюль Кунде 78' ), Жоау Канселу ( Пау Кубарси 46' ), Даниэль Ольмо, Марк Берналь ( Ферран Торрес 66' ), Френки де Йонг, Роберт Левандовски ( Марк Касадо 66' ), Маркус Рашфорд ( Фермин Лопес 66' ), Ламин Ямаль

Жёлтая карточка: Жоау Канселу 15' (Барселона)