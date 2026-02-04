В матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» в гостях справилась с «Альбасете» со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 39-й минуте, а его автором стал Ламин Ямаль. На 56-й минуте точный удар Рональда Араухо упрочил преимущество каталонцев. «Альбасете» смог отыграть один мяч усилиями Хавьера Морено на 87-й минуте, но на большее хозяев не хватило.
Результат матча
АльбасетеАльбасете0:2БарселонаБарселона
0:1 Ламин Ямаль 39' 0:2 Рональд Араухо 56'
Альбасете: Рауль Лисоаин, Лоренсо Агуадо (Франсиско Гамес 74'), Карлос Нева (Хесус Вальехо 32'), Агус Медина, Антонио Пуэртас, Javier Moreno Arrones Gil, Javier Villar del Fraile, Daniel Bernabeu, Hugo Martinez Gonzalez, Ale Melendez, Pacheco Ruiz
Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Рональд Араухо (Жюль Кунде 78'), Жоау Канселу (Пау Кубарси 46'), Даниэль Ольмо, Марк Берналь (Ферран Торрес 66'), Френки де Йонг, Роберт Левандовски (Марк Касадо 66'), Маркус Рашфорд (Фермин Лопес 66'), Ламин Ямаль
Жёлтая карточка: Жоау Канселу 15' (Барселона)
Таким образом, «Барселона» стала полуфиналистом Кубка Испании. Соперник подопечных Ханса-Дитера Флика станет известен позже.