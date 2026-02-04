Наставник самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев отреагировал на результат контрольного матча с московским «Торпедо» (2:1).

Магомед Адиев globallookpress.com

«Для нас счет абсолютно не важен, мы на этом вообще не акцентируем внимание. Есть много вещей, на которых мы хотим сконцентрироваться, но в любом случае победа всегда приятна.

Хватило ли физики? Мы большой объём и беговой, и силовой работы проводим. На втором сборе она тоже присутствует, но уже больше таких игровых взаимодействий. Поэтому, конечно же, ребятам на сегодняшний день довольно-таки тяжело, это в игре видно. Да, у нас есть отрезки, где мы неплохо взаимодействуем, потом выпадаем из игры. Но опять же, это подготовительные сборы, и, в принципе, это было ожидаемо», — сказал Адиев в интервью клубной пресс-службе.