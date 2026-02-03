Футболист «Аякса» Александр Зинченко рассказал, чего ждет от выступлений за новую команду. Игрок дал интервью клубной пресс-службе.

Александр Зинченко globallookpress.com

«Я очень счастлив быть здесь. Сильно взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и сыграю свой первый матч перед болельщиками.

Это были довольно стрессовые 10 дней, но, слава богу, всё завершилось хорошо. Я действительно жду начала, прежде всего потому, что это большой клуб с огромной историей. Когда я узнал о таком варианте, сразу подумал: "Аякс" всегда играет в своём стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно быстрее приступить к работе.

"Аякс" всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно наблюдать. Очень надеюсь, что мне будет комфортно в такой игре. Я чувствую себя хорошо. Думаю, тренерский штаб оценит моё состояние, а дальше будет видно», — сказал Зинченко.

«Аякс» арендовал Зинченко у «Арсенала» до конца нынешнего сезона.