Спортивный директор «Реал Сосьедада» Эрик Бретос высказался о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.

Арсен Захарян globallookpress.com

«У Захаряна много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры.

Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстановится, тренеру он понравится. Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство. Я верю в него», — цитирует слова Бретоса Mundo Deportivo.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. За это время он принял участие в 60 играх, забил 3 мяча. В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей и один гол.

Ранее появлялась информация, что россиянин может покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно, которое в Испании закрылось 2 февраля.