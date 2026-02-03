Спортивный директор «Реал Сосьедада» Эрик Бретос высказался о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«У Захаряна много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры.

Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам.  Когда он восстановится, тренеру он понравится.  Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство.  Я верю в него», — цитирует слова Бретоса Mundo Deportivo.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года.  За это время он принял участие в 60 играх, забил 3 мяча.  В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей и один гол.

Ранее появлялась информация, что россиянин может покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно, которое в Испании закрылось 2 февраля.