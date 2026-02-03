Известный игрок и тренер Сергей Юран считает, что московское «Динамо» неплохо выглядело против «Зенита» в матче Зимнего кубка РПЛ.

Сергей Юран globallookpress.com

«Мне "Динамо" понравилось до выхода молодежи. "Зенит" на классе довел дело до победы. Сложно молодежи "Динамо" было. Ерохин очень здорово проявил себя на позиции центрального нападающего "Зенита". У него колоссальный опыт.

В команде есть бразильцы, поэтому Джон Джон быстрее адаптируется. Приобрели хорошего игрока», — сказал Юран в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В первом туре турнира бело-голубые проиграли «Зениту» со счетом 1:2. За «Динамо» отличился Бителло, а в составе команды Сергея Семака забивали Александр Ерохин и Нино. Также отметим ассист новичка Джона Джона.