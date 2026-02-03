«Удинезе» одержал победу над «Ромой» (1:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол хозяева забили на 49-й минуте благодаря точному удару Юргена Эккеленкампа.
Результат матча
УдинезеУдине1:0РомаРим
1:0 Юрген Эккеленкамп 49'
Удинезе: Мадука Окойе, Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Бертола (Кристиан Кабазель 79'), Кингсли Эхизибуэ, Джордан Земура, Леннон Миллер (Ойер Саррага 79'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Николо Дзаньоло 90'), Артюр Атта, Кинан Дэвис (Идрисса Гейе 56')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Робиньо Ваз 79'), Марио Эрмосо (Даниэле Гиларди 70'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Лоренсо Вентурино 67'), Матиас Соуле (Константинос Цимикас 79'), Уэсли Франса, Бриан Кристанте, Нейл Эль-Айнауи (Никколо Писилли 78'), Дониелл Мален
Жёлтые карточки: Кинан Дэвис 17', Томас Кристенсен 34', Джордан Земура 62', Леннон Миллер 69', Идрисса Гейе 70' — Эван Н'Дика 7', Джанлука Манчини 49', Нейл Эль-Айнауи 59', Лоренцо Пеллегрини 67'
После этого матча «Удинезе» занимает 9-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Рома» — на 5-й строчке с 43 баллами.