Останется ли «Рома» в чемпионской гонке?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.85

2 февраля в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: команда из Удине ни за что не борется в текущем сезоне и является середняком чемпионата.

В настоящий момент «маленькие зебры» имеют в своем активе 29 очков и идут на 10-й строчке в турнирной таблице.

«Черно-белые» уже провели 22 матча, в которых смогли забить 25 мячей, а пропустили целых 34.

Последние матчи: в прошлых турах удинцы выиграли у «Вероны» (3:1), но проиграли «Интеру» (0:1).

До этого же «Удинезе» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), но победил «Торино» (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы Адам Букса, Хассан Камара, Руй Модесто и Николо Дзаньоло.

Состояние команды: подопечные Косты Руньяича находятся в неплохой форме. В матчах с «Удинезе» никому из соперников не бывает легко.

Сейчас «Удинезе» может играть спокойно, команда не борется ни за выживание, ни за места в зоне еврокубков.

«Рома»

Турнирное положение: римский коллектив же до сих пор мечтает и имеет шансы побороться за чемпионство.

Сейчас в активе «волчицы» 43 зачетных балла и четвертая строчка в турнирной таблице Серии А.

Римляне в текущем сезоне имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 27:13.

Последние матчи: в прошлой игре команда из Рима сыграла вничью с «Панатинаикосом» (1:1) в Лиге Европы, а до этого «желанная» поделила очки с «Миланом» (1:1) в чемпионате.

Перед этим «желто-красные» победили «Штутгарт» (2:0) в ЛЕ и «Торино» (2:0) в Серии А.

Не сыграют: в лазарете Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави, Марио Эрмосо и Эван Фергюсон.

Состояние команды: у «Ромы» в этом сезоне игра является нестабильной. Подопечные Джан Пьеро Гасперини могут как проиграть любому сопернику, так и выиграть у любого.

Нестабильность столичной команды и выливается в то, что она отстает от лидера на целых 9 очков, но наверстать это «Рома» еще может.

Статистика для ставок

«Удинезе» проиграл 1 из последних 4 матчей

«Рома» не проигрывает на протяжении 4 матчей

В последнем очном матче «Рома» выиграла у «Удинезе» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа «Удинезе» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.18 и 1.68.

Прогноз: «Рома» борется за высокие места, она сильнее и должна побеждать.

2.85 победа Ромы с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Удинезе» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: победа «Ромы» с форой-1,5 за 2.85.

Прогноз: в последнее время команды почти всегда забивают, поэтому обе вполне могут забить.

2.03 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Удинезе» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе забьют за 2.03.