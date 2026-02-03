Заслуженный тренер России Юрий Семин похвалил Матвея Сафонова за его выдержку и желание доказать главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что именно он должен считаться основным вратарем команды.

Матвей Сафонов отражает пенальти Паничелли globallookpress.com

«Сафонов — молодец! Он долго был в резерве. Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас — номер один в "ПСЖ". Если будут ошибки, опять сядет в резерв. Это футбол, все справедливо. Это самая справедливая игра», — сказал Семин «Чемпионату».

После травмы российский голкипер вернулся в ворота «ПСЖ» и помог своей команде одержать непростую победу над «Страсбургом» в чемпионате Франции со счетом 2:1.

Всего Сафонов в этом сезоне сыграл 6 матчей во всех турнирах и пропустил 5 мячей, дважды отстояв на ноль.