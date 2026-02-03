Заслуженный тренер России Юрий Семин похвалил Матвея Сафонова за его выдержку и желание доказать главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что именно он должен считаться основным вратарем команды.

Матвей Сафонов отражает пенальти Паничелли
«Сафонов — молодец!  Он долго был в резерве.  Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался.  Тренер себе не враг.  Сафонов сейчас — номер один в "ПСЖ".  Если будут ошибки, опять сядет в резерв.  Это футбол, все справедливо.  Это самая справедливая игра», — сказал Семин «Чемпионату».

После травмы российский голкипер вернулся в ворота «ПСЖ» и помог своей команде одержать непростую победу над «Страсбургом» в чемпионате Франции со счетом 2:1.

Всего Сафонов в этом сезоне сыграл 6 матчей во всех турнирах и пропустил 5 мячей, дважды отстояв на ноль.