Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на очередную травму вратаря команды Марк-Андре тер Стегена, который сейчас выступает в аренде из «Барселоне» в «Жироне».

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«Это невероятно горько. Марк только что вернулся и был на очень хорошем пути. Мы с нетерпением ждали его возвращения в сборную. Сейчас единственное, что имеет значение, это выздоровление, в спокойной обстановке и без давления. Мы все его поддерживаем. Теперь нам придётся продолжать обходиться без него. Но для Марка лично эта неудача, конечно, гораздо тяжелее», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

После игры с «Овьедо» (0:1), которую немецкий голкипер отыграл полностью, у него было диагностировано повреждение подколенного сухожилия и ему придется восстанавливаться теперь не менее двух месяцев.

В зимнее трансферное окно «Жирона» арендовала тер Стегена у «Барселоны» до конца сезона, и он сыграл всего 2 матча.