Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об итогах матча Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (2:2, 5:4 по пенальти).

Данил Круговой globallookpress.com

«Хороший матч, хороший первый тайм в нашем исполнении. Это сборы, думаю, что косяки устранятся. Состояние хорошее, но минуте на 50‑й уже ножки подсели. Не удалось победить в основное время. Хорошо, что дали Торопу проявить себя в серии пенальти. "Краснодар" вышел свежим составом на второй тайм», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В следующем туре сыграют ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит» и «Краснодар». Матчи состоятся 6 февраля.