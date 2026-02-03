Российский голкипер Даниил Худяков пропустит от 3 до 4 недель из-за мышечной травмы бедра, сообщает официальный сайт «Штурма», за который он сейчас выступает.

Даниил Худяков globallookpress.com

«Это очень досадно. Даниил демонстрировал отличные результаты на старте сезона и превосходно выполнял свою роль первого номера. Однако мы уверены, что он скоро вернётся в строй, и тем временем полностью доверяем Маттео Биньетти, который уже в начале сезона показал, что он абсолютно готов играть», — сказал спортивный директор клуба Михаэль Паренсен пресс-службе австрийцев.

Худяков является воспитанником «Локомотива», пополнил ряды «Штурма» летом 2024 года. В этом сезоне за основной состав провел всего 3 матча, пропустив большую часть сезона из-за травмы запястья.