Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:2, 4:5 по пен) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Джованни Гонсалес globallookpress.com

«В целом мы этого соперника очень хорошо знаем — в последнем матче чемпионата перед перерывом нам уже пришлось с ними столкнуться. Конечно, самое главное сейчас — чтобы эта игра шла на пользу, чтобы набрать игровую форму, ритм и динамику.

Мы начали тренироваться совсем недавно, буквально пару недель назад, и еще не находимся в своей лучшей форме, поэтому эти матчи идут на пользу. Можно набрать как можно больше игрового времени, попробовать себя, проанализировать игру и быть самокритичными. Это хорошая подготовка к будущим матчам в лиге», — приводит слова Гонсалеса «Советский спорт».

В следующем туре сыграют ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит» и «Краснодар». Матчи состоятся 6 февраля.