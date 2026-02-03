Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:2, 5:4 по пен) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Чувствуется ли радость, что тяжелая работа над стандартными положениями приносит плоды? Конечно, но работа ведется не только по стандартам. Первый тайм провели качественно, закончили со счетом 2:0 — забили и с игры, и со стандарта. Все получается, что тренируем.

Насколько быстро Гонду вписывается в игру? Главное для нападающего — голы, а он их забивает. Пусть так и будет дальше.

Команды давно не были в соревновательном режиме. И каждый хочет себя показать, вернуть тот азарт, никто не хочет уступать. Здесь собраны высококлассные футболисты, у каждого есть дух, жажда к победе, все это выливается в фолы и удаления. Мне кажется, что немного переборщили и мы, и "Краснодар", где‑то можно было отпустить ситуацию, сыграть дружелюбнее, но получилось так, как получилось. Главное, что закончили без травм», — сказал Глебов «Матч ТВ».

В следующем матче ЦСКА сыграет против «Динамо» 6 ферваля.