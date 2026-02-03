Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:2, 5:4 по пен) в рамках Зимнего кубка РПЛ.
«Чувствуется ли радость, что тяжелая работа над стандартными положениями приносит плоды? Конечно, но работа ведется не только по стандартам. Первый тайм провели качественно, закончили со счетом 2:0 — забили и с игры, и со стандарта. Все получается, что тренируем.
Насколько быстро Гонду вписывается в игру? Главное для нападающего — голы, а он их забивает. Пусть так и будет дальше.
Команды давно не были в соревновательном режиме. И каждый хочет себя показать, вернуть тот азарт, никто не хочет уступать. Здесь собраны высококлассные футболисты, у каждого есть дух, жажда к победе, все это выливается в фолы и удаления. Мне кажется, что немного переборщили и мы, и "Краснодар", где‑то можно было отпустить ситуацию, сыграть дружелюбнее, но получилось так, как получилось. Главное, что закончили без травм», — сказал Глебов «Матч ТВ».
В следующем матче ЦСКА сыграет против «Динамо» 6 ферваля.