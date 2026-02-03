Экс-нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин считает победу своего бывшего клуба над «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ абсолютно заслуженной.

Александр Соболев
Александр Соболев globallookpress.com

«Мне понравился "Зенит".  Джон Джон классно играл.  Он потихоньку адаптируется.  Передачи, полезные действия.  После 60‑й минуты на поле у "Зенита" оказались по сути игроки основы.  Ерохин — больше джокер.  Он может выйти на стандартное положение и забить.

Джон Джон в начале игры в нее не вошел.  Потом он почувствовал кураж и сделал голевую передачу.  Прием, передача, обыгрыш, передача с флангов, игра двумя ногами — все у него есть.

Соболев может играть в старте, вопрос — как. "Зениту" нужен форвард, который будет регулярно забивать.  А у Саши прыть нападающего в последние сезоны стала хуже, он стал забивать меньше.  Сейчас он нападающий, который конкурирует с Ерохиным.  Нельзя сказать, что Соболев сыграл плохо или провел фееричный матч.  Выполнил функции, о которых просил Сергей Богданович, но не более», — сказал Гасилин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В следующей матче «Зенит» сразится с «Краснодаром» 6 февраля.  В этот же день «Динамо» и ЦСКА встретятся друг с другом.