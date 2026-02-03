Экс-нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин считает победу своего бывшего клуба над «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ абсолютно заслуженной.

Александр Соболев globallookpress.com

«Мне понравился "Зенит". Джон Джон классно играл. Он потихоньку адаптируется. Передачи, полезные действия. После 60‑й минуты на поле у "Зенита" оказались по сути игроки основы. Ерохин — больше джокер. Он может выйти на стандартное положение и забить.

Джон Джон в начале игры в нее не вошел. Потом он почувствовал кураж и сделал голевую передачу. Прием, передача, обыгрыш, передача с флангов, игра двумя ногами — все у него есть.

Соболев может играть в старте, вопрос — как. "Зениту" нужен форвард, который будет регулярно забивать. А у Саши прыть нападающего в последние сезоны стала хуже, он стал забивать меньше. Сейчас он нападающий, который конкурирует с Ерохиным. Нельзя сказать, что Соболев сыграл плохо или провел фееричный матч. Выполнил функции, о которых просил Сергей Богданович, но не более», — сказал Гасилин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В следующей матче «Зенит» сразится с «Краснодаром» 6 февраля. В этот же день «Динамо» и ЦСКА встретятся друг с другом.