Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик очень горд и рад тренировать каталонский клуб, который он считает сейчас сильнейшим и самым лучшим в мире.

«Когда я впервые посетил "Камп Ноу", то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке. Я очень люблю этот клуб. Для меня это лучший клуб в мире. Я очень ценю жизнь в Барселоне. Люди очень добры к нашему тренерскому штабу. Работать здесь невероятно. У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб. Игроки потрясающие.

Мы создали великолепную атмосферу. Выигрывать титулы и добиваться успеха — для меня это важно. Мы проходим через прекрасный этап», —цитирует Mundo Deportivo слова немецкого специалиста.

Флик стал главным тренером «Барселоны» летом 2024 года вместо Хави. В прошлом году каталонцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас каталонцы лидируют в чемпионате и уверенно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.