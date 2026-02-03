Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик очень горд и рад тренировать каталонский клуб, который он считает сейчас сильнейшим и самым лучшим в мире.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Когда я впервые посетил "Камп Ноу", то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке.  Я очень люблю этот клуб.  Для меня это лучший клуб в мире.  Я очень ценю жизнь в Барселоне.  Люди очень добры к нашему тренерскому штабу.  Работать здесь невероятно.  У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб.  Игроки потрясающие.

Мы создали великолепную атмосферу.  Выигрывать титулы и добиваться успеха — для меня это важно.  Мы проходим через прекрасный этап», —цитирует Mundo Deportivo слова немецкого специалиста.

Флик стал главным тренером «Барселоны» летом 2024 года вместо Хави.  В прошлом году каталонцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.  Сейчас каталонцы лидируют в чемпионате и уверенно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.