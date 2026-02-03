Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о матче против «Динамо»(2:1) на Зимнем Кубке РПЛ.

Александр Ерохин globallookpress.com

«Первый тайм неплохо контролировали мяч. Может быть, чуть‑чуть не хватало в завершающей стадии, но моменты все равно появлялись. Победили в приближенном к официальному матче. Хотелось показать качественную игру.

Джон Джон? Для первого матча он очень неплохо двигался и взаимодействовал с партнерами. Думаю, он быстро вольется в структуру команды и будет приносить пользу,» — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

В следующей встрече «Зенит» сыграет с «Краснодаром», а «Динамо» — с ЦСКА. Обе они пройдут 6 февраля.