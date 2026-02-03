Чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри иронично высказался по поводу покупку «Ливерпулем» центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке.

Жереми Жаке globallookpress.com

«У меня нет цели обидеть парня. Он ни в чем не виноват, и мы желаем ему всего наилучшего. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, "Ренн". "Ренну" удалось найти такого лоха, как "Ливерпуль", за € 72 млн. Пускай английские клубы продолжают тратить десятки миллионов. Футбол сошел с ума», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Сумма сделки за 20-летнего француза оценивается по данным некоторых СМИ в € 66,3 млн плюс потенциальные € 5,7 млн в виде бонусов. Защитник присоединится к «Ливерпулю» летом 2026 года.