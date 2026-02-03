3 февраля в 19:15 мск состоится матч Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА в своем последнем матче проиграл «Динамо» Самарканд со счетом 3:4. Перед этим «армейцы» одержали победу в товарищеской встрече с «Акроном» (3:1). Для «Краснодара» это будет второй спарринг. Ранее «быки» встретились с казахским клубом «Елимай», у которого выиграли со счетом 2:1.

В этом сезоне команды сыграют уже четвертый раз. В начале сезона ЦСКА выиграл 1:0 в матче за Суперкубок России. После этого соперники расписали ничью 1:1 в матче первого круга РПЛ. В декабре «Краснодар» на своем поле со счетом 3:2 взял верх над столичным коллективом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров: 2.80 на победу ЦСКА, 3.79 на ничью, 2.44 на победу «Краснодара».

