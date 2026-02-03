Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об итогах матча Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (2:2, 5:4 по пенальти).

Фабио Челестини globallookpress.com

«Две команды не наиграли на столько желтых и красных карточек. Игра не так складывалась. Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать. Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды.

Данилов? Он провел хороший матч. Сыграл очень внимательно», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

Отметим, что у ЦСКА был удален Мойзес на 57-й минуте, а у «Краснодара» — Жубал на 38-й минуте и Степан Садчиков на 65-й минуте.

В следующем туре сыграют ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит» и «Краснодар». Матчи состоятся 6 февраля.