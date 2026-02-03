Легендарный защитник «Ливерпуля», а сейчас телеэксперт Джейми Каррагер после постоянной критики в адрес полузащитник мерсисайдцев Флориана Вирц положительно отозвался о его последних матчах.

Фkориан Вирц globallookpress.com

Вирц постепенно прибавляет. Нет сомнений, что у парня есть мастерство. Когда я смотрю на Вирца, мне кажется, что он мог бы быть таким же, как Давид Сильва«, — цитирует телеэксперта Daily Mail.

"Ливерпуль" подписал Вирца у "Байера" за 125 млн евро, что стало второй по величине покупкой в истории клуба. Всего 22-летний хавбек в этом сезоне сыграл 32 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.