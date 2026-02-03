Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче против ЦСКА (2:2, пенальти 4:5) на Зимнем кубке РПЛ.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«С ЦСКА у нас всегда такие игры. Традиция? Наверное, да. Наверное, для товарищеского матча было слишком горячо. Много стычек и удалений. На сборах все-таки желательно играть 11 на 11.

Два разных тайма? Просто ЦСКА начал играть немного по-другому, нежели в чемпионате — по другой схеме. Нужно было немного времени, чтобы адаптироваться», — приводит слова Агкацева «Спорт-Экспресс».

В следующем туре сыграют ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит» и «Краснодар». Матчи состоятся 6 февраля.