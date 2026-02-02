Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос об адаптации новичка команды Дмитрия Баринова в стане армейцев.

Дмитрий Баринов — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Многие переживали, что между Акинфеевым и Бариновым может случиться конфликт?  Пусть не переживают.  Мы прекрасно друг с другом общаемся.  Лично я ничего плохого не вижу.  Наоборот, команда максимально дружная.

И Бара — тоже красавчик.  Он сам по себе очень хороший человек, и на поле много руководит, помогает, в том числе вратарям.  Если сравнить команду с пазлом, то Баринов вошел в серединку так, будто всегда был из этого набора», — сказал Тороп «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в действующее трансферное окно.  В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.