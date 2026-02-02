Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную 20-го тура чемпионата Франции по версии издания L'Equipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

26-летний российский вратарь стал единственным представителем парижского клуба, включённым в сборную тура. Вместе с ним в символическую команду попали защитники Карлан Аркюс («Анже»), Денис Закария («Монако»), Рубен Клюйверт («Лион»), Матье Юдоль («Ланс»), полузащитники Ноа Нарти («Лион»), Мамаду Кулибали («Монако»), Бранко ван ден Бомен («Анже»), Магнес Аклиуш («Монако»), а также нападающие Бамба Дьенг («Лорьян») и Мэйсон Гринвуд («Марсель»).

Напомним, в матче 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбург» со счётом 2:1. Сафонов отразил пенальти на 21-й минуте. Российского вратаря признали лучшим игроком встречи.