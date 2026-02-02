Французская Лига 1 в социальных сетях отметила сейв российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, отразившего пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Встреча прошла в воскресенье в Страсбуре и завершилась победой парижан со счётом 2:1. Пенальти в ворота гостей был назначен на 17-й минуте после просмотра VAR — арбитр зафиксировал игру рукой защитника Маркиньоса в собственной штрафной.

Форвард «Страсбура» Хоакин Паничелли пробил в левый от себя угол, однако Сафонов сумел отразить удар.

«Он сделал это снова… Матвей Сафонов», — говорится в сообщении Лиги 1, к которому было прикреплено видео с сейвом российского вратаря.