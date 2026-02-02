Полузащитник Гаэтан Перрен высказался о своем трансфере из «Краснодара» в «Лилль».

Гаэтан Перрен t.me/fckrasnodar

«Для меня огромная радость присоединиться к "Лиллю"! Я намерен привнести в команду все свои качества и целеустремленность, ведь это поистине великий французский клуб с богатой историей. Вижу, что "Лилль" — это клуб с сильным стремлением к победе, и ожидаю больших достижений и прекрасных моментов!

Я прихожу с энтузиазмом, чтобы помочь "Лиллю" догнать команды, опережающие нас в турнирной таблице, и занять как можно более высокое место! » — сказал Перрен в интервью официальному сайту французской команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.