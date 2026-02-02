Воспитанник московского «Динамо» и бывший игрок молодежной сборной России Николай Обольский рассматривается несколькими российскими клубами в качестве возможного приобретения, сообщает его агент Дмитрий Кигинько.

Николай Обольский globallookpress.com

Сейяас 29-летний игрок выступает в составе испанской «Кордовы» в Сегунде. Всего в этом сезоне Обольский сыграл за нее 6 матчей и не отметился результативными действиями. Всего за нее 33 матча и 3 гола.

В 18-летнем возрасте Обольский ярко дебютировал в составе бело-голубых, но затем его карьера затухла и он начал скитаться по арендам («Сочи-2», «Нижний Новгород»). В 2020-м он перебрался в Испанию.