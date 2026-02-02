Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру нападающего команды Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Не могу сказать, сыграет ли он завтра (с "Альбасете" в 1/4 финала Кубка Испании). Ему точно не нравится не играть. Ламин в отличной форме. Он игрок высшего уровня, на днях в Эльче он проделал фантастическую работу не только в атаке, но и в защите.

Бальде тоже отлично играет, он вполне может выступать за национальную команду», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 18 матчей в рамках Примеры, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.