Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре нападающего Феррана Торреса и полузащитника Фермина Лопеса.

Ферран Торрес — игрок «Барселоны» globallookpress.com

«Ферран — невероятный футболист. Замечательно, что у меня есть возможность работать с ним, надеюсь, он останется в "Барселоне" надолго.

А ещё я очень доволен Фермином. Деку отлично справляется со своей работой, думаю, это хорошая новость для будущего клуба. Продление контракта с Фермином — отличная новость», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезон Ферран Торрес провел за «Барселону» 20 матчей в рамках Примеры, забил 12 голов и сделал голевую передачу.

Фермин Лопес принял участие в 16-и встречах в рамках чемпионата Испании, отметился 4 голами и сделал столько же результативных передач.