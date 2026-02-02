Алексей Чистяков, первый тренер голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, высказался о перспективах вратаря в парижской команде.

«До тех пор пока Матвей будет показывать такую стабильную игру и выручать команду, он останется первым номером "ПСЖ".  Как долго?  До первой серьёзной ошибки — только в таком случае он может потерять место основного вратаря.  Однако если Матвей продолжит так выступать, место в основном составе ему гарантировано.

Он превосходит ожидания от него.  На Матвея не рассчитывали как на первого номера.  Его брали как страховку, если Доннарумма не будет играть.  А Матвею удалось доказать, что он может быть первым номером.  Он доказал, что является достаточно надёжным вратарём для места первого номера ПСЖ», — сказал Чистяков Чемпионату.

Напомним, что в 20-м туре Лиги 1 ПСЖ обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.  В этом матче Сафонов отразил пенальти.