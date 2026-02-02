Алексей Чистяков, первый тренер голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, высказался о перспективах вратаря в парижской команде.

«До тех пор пока Матвей будет показывать такую стабильную игру и выручать команду, он останется первым номером "ПСЖ". Как долго? До первой серьёзной ошибки — только в таком случае он может потерять место основного вратаря. Однако если Матвей продолжит так выступать, место в основном составе ему гарантировано.

Он превосходит ожидания от него. На Матвея не рассчитывали как на первого номера. Его брали как страховку, если Доннарумма не будет играть. А Матвею удалось доказать, что он может быть первым номером. Он доказал, что является достаточно надёжным вратарём для места первого номера ПСЖ», — сказал Чистяков Чемпионату.

Напомним, что в 20-м туре Лиги 1 ПСЖ обыграл «Страсбург» со счетом 2:1. В этом матче Сафонов отразил пенальти.