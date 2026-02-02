Французский нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Хиляля». Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в соц. сетях.

Карим Бензема globallookpress.com

Стало известно, что Бензема подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2027-го года.

Ранее сообщалось о том, что французский нападающий отказался выходить на поле в матче «Аль-Иттихада » из-за недовольства предложенным контрактом.

По данным СМИ, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль». Футболист рассматривал возможность возвращения в Европу, но решил подписать соглашение с клубом из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Бензема провел за «Аль-Иттихад» 14 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии и забил 8 голов.