1 февраля в Штутгарте состоится матч 20-го тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» будет принимать «Фрайбург». Начало встречи в 17:30 мск.
«Штутгарт» нацелился на Лигу чемпионов. Команда в случае победы может потеснит «Лейпциг» и выйдет на 4-е место. Гости выиграли 3 матча подряд на выезде, поэтому шансы на победу сегодня у них вполне высокие.
Учитывая, что «Фрайбург» проиграл два последних матча в Штутгарте с общим результатом 0:9, сегодня его ждет непростой поединок. Хотя в первом круге «черно-белые» были сильнее соперника. Но это было у них дома.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Котировки букмекеров: 1.67 на победу «Штутгарта», 4.20 на ничью, 4.80 на победу «Фрайбурга».
- Прогноз ИИ: победа будет за «Штутгартом», команда выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.
