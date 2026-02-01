В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Открыли счет в игре хозяева усилиями Винисиуса уже на 15-й минуте. Отыграться гости смогли на 49-й минуте благодаря голу Хорхе де Фрутоса. Вырвать победу мадридцы смогли только на 90+10-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Отметим, что еще на 10-й минуте травму получил Джуд Беллингем, который не смог продолжить встречу.

С 80-й «Райо Вальекано» играл в меньшинстве из-за удаления Пате Сисса.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 1:1 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Винисиус Жуниор 15' 1:1 Хорхе де Фрутос 49' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Даниель Себальос 46' ), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер ( Родриго 77' ), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм ( Браим Диас 10' ), Франко Мастантуоно ( Гонсало Гарсия 60' ), Дин Хейзен ( Давид Алаба 77' ), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия ( Альфонсо Эспино 78' ), Херард Гумбау ( Оскар Валентин 56' ), Пате Сисс, Хорхе де Фрутос ( Педро Диас 56' ), Иси Паласон ( Луис Фелипе 83' ), Илиас Акомах ( Карлос Мартин 84' ) Жёлтые карточки: Даниель Себальос 69', Винисиус Жуниор 84' — Херард Гумбау 54', Пеп Чаварриа 57', Иси Паласон 65', Оскар Валентин 72', Илиас Акомах 83', Аугусто Баталья 83' Красная карточка: Пате Сисс 81' (Райо Вальекано)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 6 Фолы 16

«Реал» с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (22) — 17-й.