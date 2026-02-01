В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Винисиуса уже на 15-й минуте. Отыграться гости смогли на 49-й минуте благодаря голу Хорхе де Фрутоса. Вырвать победу мадридцы смогли только на 90+10-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
Отметим, что еще на 10-й минуте травму получил Джуд Беллингем, который не смог продолжить встречу.
С 80-й «Райо Вальекано» играл в меньшинстве из-за удаления Пате Сисса.
Результат матча
Реал МадридМадрид1:1Райо ВальеканоМадрид
1:0 Винисиус Жуниор 15' 1:1 Хорхе де Фрутос 49'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Даниель Себальос 46'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер (Родриго 77'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм (Браим Диас 10'), Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия 60'), Дин Хейзен (Давид Алаба 77'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино 78'), Херард Гумбау (Оскар Валентин 56'), Пате Сисс, Хорхе де Фрутос (Педро Диас 56'), Иси Паласон (Луис Фелипе 83'), Илиас Акомах (Карлос Мартин 84')
Жёлтые карточки: Даниель Себальос 69', Винисиус Жуниор 84' — Херард Гумбау 54', Пеп Чаварриа 57', Иси Паласон 65', Оскар Валентин 72', Илиас Акомах 83', Аугусто Баталья 83'
Красная карточка: Пате Сисс 81' (Райо Вальекано)
«Реал» с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (22) — 17-й.