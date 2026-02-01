В 20-м туре французской Лиги 1 «Монако» неожиданно легко переиграл «Ренн» со счетом 4:0.

Голы в составе монегасков забивали Ансу Фати (33-я), Магнес Аклиуш (50-я) с передачи Александра Головина, Мамаду Кулибали (60-я) и Станис Идумбо (89-я).

Российский полузащитник провел на поле 81 минуту.

Результат матча

Монако Монако 3:0 Ренн Ренн

1:0 Ансумане Фати 33' 2:0 Магнес Аклиуше 50' 3:0 Мамаду Кулибали 60'

Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Тило Керер, Кассум Уаттара, Денис Закария ( Станис Идумбо-Музамбо 81' ), Мамаду Кулибали, Александр Головин ( Аладжи Бамба 81' ), Крепин Дьятта ( Вандерсон 72' ), Ламин Камара, Ансумане Фати ( Магнес Аклиуше 46' ), Фоларин Балогун ( Мика Биерет 57' )

Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье ( Себастьян Шиманьски 56' ), Жереми Жаке, Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Джауи Сиссе ( Глен Камара 65' ), Пшемыслав Франковски ( Алиду Сейду 56' ), Эстебан Леполь ( Людовик Блас 57' ), Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари ( Elias Legendre 78' ), Кентен Мерлен

Жёлтые карточки: Джордан Тезе 23' — Брил Эмболо 12', Лилиан Брассье 29'