В 20-м туре французской Лиги 1 «Монако» неожиданно легко переиграл «Ренн» со счетом 4:0.
Голы в составе монегасков забивали Ансу Фати (33-я), Магнес Аклиуш (50-я) с передачи Александра Головина, Мамаду Кулибали (60-я) и Станис Идумбо (89-я).
Российский полузащитник провел на поле 81 минуту.
Результат матча
МонакоМонако3:0РеннРенн
1:0 Ансумане Фати 33' 2:0 Магнес Аклиуше 50' 3:0 Мамаду Кулибали 60'
Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Тило Керер, Кассум Уаттара, Денис Закария (Станис Идумбо-Музамбо 81'), Мамаду Кулибали, Александр Головин (Аладжи Бамба 81'), Крепин Дьятта (Вандерсон 72'), Ламин Камара, Ансумане Фати (Магнес Аклиуше 46'), Фоларин Балогун (Мика Биерет 57')
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье (Себастьян Шиманьски 56'), Жереми Жаке, Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Джауи Сиссе (Глен Камара 65'), Пшемыслав Франковски (Алиду Сейду 56'), Эстебан Леполь (Людовик Блас 57'), Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари (Elias Legendre 78'), Кентен Мерлен
Жёлтые карточки: Джордан Тезе 23' — Брил Эмболо 12', Лилиан Брассье 29'
«Ренн» с 31 очками идет шестым в Лиге 1, а «Монако» (27) — десятый.