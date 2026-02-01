«Лестер» планирует вернуть Энцо Мареску на пост главного тренера.  Об этом пишет Mirror.

Энцо Мареска
Сейчас команду временно возглавляет Энди Кинг.  Однако руководство «лис» рассматривает возможность заключения краткосрочного контракта с Мареской до конца сезона.

Отмечается, что «Лестер» не планирует предлагать Мареске долгосрочное соглашение, так как его связывают с другими клубами, такими как «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Энцо Мареска тренировал «Лестер» в период с 2023 по 2024 год.  За это время он привел команду к победе в Чемпионшипе и выходу в АПЛ.  Сейчас «Лестер» снова выступает в Чемпионшипе и занимает 16-е место в турнирной таблице.