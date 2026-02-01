Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о победе над «Фулхэмом» (3:2).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Это особенное место, и здесь происходят особенные вещи. Эта победа — заслуга ребят. Мы знали, что сегодня нас ждет очень тяжелый матч. Всю неделю нам задавали вопросы о том, как вскрывать низкий блок и обыгрывать команды, которые ты вроде бы должен обыгрывать, но сегодня это точно был не тот случай.

"Фулхэм" — действительно очень хорошая команда, и мы понимали, что нам придется отвечать на множество вопросов.

Респект парням: после пропущенного на последних минутах гола на прошлой неделе они смогли собраться, пойти дальше и выиграть. Я безумно рад за Шешко, он полностью это заслужил.

Это важный момент для всех нас, но особенно для него. Он этого заслуживает. С тех пор как я пришел сюда, он был великолепен, и это ощущение он запомнит надолго», — цитирует Каррика Sky Sports.

Этот успех позволил «МЮ» выйти на 4-е место в таблице АПЛ с 41 очком, а «Фулхэм» (34) — 8-й.