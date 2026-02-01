Журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассматривал возможность перехода в мадридский «Реал».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Информация о том, что Бруну Фернандеш предлагал свои услуги "Реалу", не соответствует действительности. Это неправда. Бруну не обращался к "Реалу". Эта история — полный вымысел. Сейчас он полностью сосредоточен на "Манчестер Юнайтед". У него были предложения от топ-клубов Европы и Саудовской Аравии, но он решил остаться в "МЮ", — написал Романо в своих соцсетях.

Фернандеш защищает цвета "красных дьяволов" с зимнего трансферного окна 2020 года. В текущем сезоне португалец сыграл 22 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2027 года.