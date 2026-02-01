В матче 23-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле без проблем разобрался с «Вероной» — 4:0.

Семих Кылычсой -турецкий талант сардинцев globallookpress.com

Голы в этой встрече забивали Лука Маццителли (36-я), Семих Кылычсой (45+2-я) в первом тайме.

В конце встречи отличился Ибраим Сулемана (84-я), который только что перебрался из «Аталанты», а точку в матче поставил Рияд Идрисси (90+1-я).

Результат матча Кальяри Кальяри 3:0 Верона Верона 1:0 Лука Маццители 36' 2:0 Семих Кылычсой 45+2' 3:0 Ibrahim Sulemana 84' Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт ( Рияд Идрисси 79' ), Марко Палестра, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано, Лука Маццители ( Ibrahim Sulemana 66' ), Себастьяно Эспозито, Семих Кылычсой ( Дженнаро Боррелли 66' ) Верона: Симоне Перилли, Мартин Фресе, Поль Лирола, Николас Валентини, Виктор Нельссон, Тобиас Слотсагер, Абдау Харрауи ( Суат Сердар 57' ), Антуан Бернед ( Даниэль Москера 58' ), Роберто Гальярдини ( Санди Ловрич 29' ), Гифт Орбан, Амин Сарр Жёлтая карточка: Амин Сарр 6' (Верона) Красная карточка: Амин Сарр 51' (Верона)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 2 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 5 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 8 Фолы 13

После 23 туров «Кальяри» занимает 12-е место с 28 очками. «Верона» (14) — последняя в таблице Серии А.