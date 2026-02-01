В матче 23-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле без проблем разобрался с «Вероной» — 4:0.
Голы в этой встрече забивали Лука Маццителли (36-я), Семих Кылычсой (45+2-я) в первом тайме.
В конце встречи отличился Ибраим Сулемана (84-я), который только что перебрался из «Аталанты», а точку в матче поставил Рияд Идрисси (90+1-я).
Результат матча
КальяриКальяри3:0ВеронаВерона
1:0 Лука Маццители 36' 2:0 Семих Кылычсой 45+2' 3:0 Ibrahim Sulemana 84'
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Себастьяно Луперто, Адам Оберт (Рияд Идрисси 79'), Марко Палестра, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано, Лука Маццители (Ibrahim Sulemana 66'), Себастьяно Эспозито, Семих Кылычсой (Дженнаро Боррелли 66')
Верона: Симоне Перилли, Мартин Фресе, Поль Лирола, Николас Валентини, Виктор Нельссон, Тобиас Слотсагер, Абдау Харрауи (Суат Сердар 57'), Антуан Бернед (Даниэль Москера 58'), Роберто Гальярдини (Санди Ловрич 29'), Гифт Орбан, Амин Сарр
Жёлтая карточка: Амин Сарр 6' (Верона)
Красная карточка: Амин Сарр 51' (Верона)
После 23 туров «Кальяри» занимает 12-е место с 28 очками. «Верона» (14) — последняя в таблице Серии А.