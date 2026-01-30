прогноз на матч Серии А, ставка за 2.30

31 января в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Верона». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» идет на 12-й строчке в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 очков при шести победах, семи матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей — 24:31.

Последние матчи: «Кальяри» в последнем поединке смог с минимальным счетом обыграть «Фиорентину» (2:1).

До этого клуб блеснул храбростью и обыграл «Ювентус», крупно уступил «Дженоа» со счетом 0:3 и поделил очки с «Кремонезе», завершив встречу со счетом 3:3.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Андреа Белотти, Маттиа Феличи, Майкл Фолоруншо и Алессандро Дейола (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кальяри» в последних пяти матчах смог одержать две победы, дважды проиграл и одну встречу свел вничью. При этом клуб пропустил в семи матчах из восьми. «Кальяри» имеет все шансы приблизиться к топ-8 по итогам предстоящей встречи.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» с трудом может внести этот сезон в свой актив. Клуб идет последним в чемпионате Италии, набрав 14 очков при двух победах, восьми матчах вничью и 12-ти поражениях. Общая разница мячей — 18:37.

Последние матчи: в последнем поединке «Верона» неудачно выступила в домашнем поединке против «Удинезе», проиграв встречу со счетом 1:3.

Ранее клуб смог заработать редкие очки в сезоне, сыграв вничью с «Кремонезе» (0:0), проиграли со счетом 2:3 «Болонье» и уступили минимально «Лацио» (0:1).

Не сыграет: сразу шесть игроков команды травмировано перед этой игрой. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Состояние команды: «Верона» удручает. К игровому кризису команды прибавился и кризис в составе, связанный с травмами. Клубу необходимо четыре очка, чтобы выбраться из «зоны вылета». Однако пока не видно, как и с помощью чего «Верона» планирует их набрать.

Статистика для ставок

«Кальяри» выиграл два матча к ряду

«Верона» пропускает почти два мяча в среднем по турниру

«Верона» не знает побед на протяжении семи игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа «Вероны» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.48 соответственно.

Прогноз: сыграем на победе «Кальяри» в матче. Команда готова продлить свою победную серию до трех матчей. Это основная ставка.

2.30 Победа «Кальяри» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кальяри» — «Верона» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Кальяри» в матче за 2.30.

Прогноз: не видим других результатов в матче, однако можно сыграть на тотале больше 3 мячей. Оба коллектива пропускают по два мяча в среднем.

3.75 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Кальяри» — «Верона» принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.75.