Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение во время матча 22-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).

Джуд Беллингем — полузащитник «Реала» globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Реала», у футболиста диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Беллингем не сможет сыграть за «сливочных» около одного месяца.

Напомним, что полузащитник был заменен на 10-й минуте матча против «Райо Вальекано», вместо него на поле вышел Браим Диас.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» 18 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.