Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс подвел итог матча против «Лидса» (4:0).

Деклан Райс globallookpress.com

«С учетом трех последних матчей мы понимали, насколько важным был сегодняшний день. Это важнейшая победа для нас. Мы можем контролировать только то, что в наших силах, и должны продолжать выигрывать матчи и постоянно давить. Как сложится — так сложится.

На данный момент мы идем первыми в Премьер-лиге и выиграли восемь матчей из восьми в Лиге чемпионов. Нам грех жаловаться в плане текущего положения. Мы находимся в очень сильной позиции и знаем, что у нас действительно отличный состав.

Каждая игра — как финал кубка. Впереди долгие четыре месяца, но мы готовы. Давайте продолжать в том же духе и выложимся по максимуму», — приводит слова Райса Sky Sports.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.