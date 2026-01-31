Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс подвел итог матча против «Лидса» (4:0).

Деклан Райс
Деклан Райс globallookpress.com

«С учетом трех последних матчей мы понимали, насколько важным был сегодняшний день.  Это важнейшая победа для нас.  Мы можем контролировать только то, что в наших силах, и должны продолжать выигрывать матчи и постоянно давить.  Как сложится — так сложится.

На данный момент мы идем первыми в Премьер-лиге и выиграли восемь матчей из восьми в Лиге чемпионов.  Нам грех жаловаться в плане текущего положения.  Мы находимся в очень сильной позиции и знаем, что у нас действительно отличный состав.

Каждая игра — как финал кубка.  Впереди долгие четыре месяца, но мы готовы.  Давайте продолжать в том же духе и выложимся по максимуму», — приводит слова Райса Sky Sports.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу.  «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.