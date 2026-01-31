В 23-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле переиграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
На 11-й минуте хозяева вышли вперед после гола Антонио Вергары, которому ассистировал голкипер Алекс Мерет.
Сразу после перерыва «Наполи» удвоил преимущество, отличился Мигель Гутьеррес, а ассистировал ему Вергара.
«Фиалки» смогли забить лишь престижа после точного удара недавнего новичка Манора Саломона.
Результат матча
НаполиНеаполь2:1ФиорентинаФлоренция
1:0 Антонио Вергара 11' 2:0 Мигель Гутьеррес 49' 2:1 Манор Соломон 57'
Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо (Матиас Оливера 30'), Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус, Мигель Гутьеррес, Леонардо Спинаццола, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Антонио Вергара, Элиф Элмас, Расмус Хёйлунн (Ромелу Лукаку 90')
Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Мойзе Кин 70'), Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Николо Фаджоли, Джованни Фаббиан (Роландо Мандрагора 46'), Марко Брешианини (Фабьяно Паризи 70'), Роберто Пикколи, Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини 79'), Манор Соломон (Лука Раньери 70'), Dodo
Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 54' — Джованни Фаббиан 44'
После 23 матчей «Наполи» занимает третье место в Серии А с 46 очками. Команда Паоло Ваноли (17) по-прежнему в зоне вылета.