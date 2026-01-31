После 23 матчей «Наполи» занимает третье место в Серии А с 46 очками. Команда Паоло Ваноли (17) по-прежнему в зоне вылета.

«Фиалки» смогли забить лишь престижа после точного удара недавнего новичка Манора Саломона.

Сразу после перерыва «Наполи» удвоил преимущество, отличился Мигель Гутьеррес , а ассистировал ему Вергара.

На 11-й минуте хозяева вышли вперед после гола Антонио Вергары , которому ассистировал голкипер Алекс Мерет.

В 23-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле переиграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

